Вестибюли метро "Мневники" в Москве оформят в виде порталов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Наземные павильоны станции "Мневники" Большой кольцевой линии московского метро украсят порталы с логотипом столичной подземки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"Поскольку станция "Мневники" находится в районе новой застройки, ее наземные павильоны должны быть видны и узнаваемы издалека. Архитекторы предложили выполнить их в виде остекленного периптера с колоннами сложного авторского профиля, а высокие порталы со светящейся буквой "М" послужат отличными ориентирами. В качестве основного материала будет использоваться светлый архитектурный бетон как внутри, так и снаружи", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Уточняется, что в таком же стиле будут выполнены подземные переходы и кассовый зал. Пол будет отделан серым гранитом. Концепция станции "Мневники", которая ранее носила название "Терехово", разработана столичным архитектурным бюро Buromoscow. Общая площадь сооружения составит порядка 16 тыс. кв. м.

Ранее столичный департамент строительства сообщал, что дизайн станции "Мневники" будет легким и светлым. По замыслу архитекторов, центральным образом станции станут абстрактные фигуры людей.

В пресс-службе уточнили, что станция "Мневники" запроектирована на территории Мневниковской поймы, она входит в западный участок Большой кольцевой линии метро от станции "Карамышевская" до станции "Можайская". Протяженность участка составляет 3,5 км, его строительство планируется завершить в 2021 году.