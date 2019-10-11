Прокуратура Москвы предостерегла организатора несогласованного шествия по Красной площади

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы внесла предостережение организатору запланированного на 13 октября несогласованного шествия по Красной площади Эльвире Вихаревой - члену политсовета московского отделения Партии перемен, основанной Дмитрием Гудковым. Об этом сообщила в Instagram столичной прокуратуры начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, в интернете и соцсетях распространяются призывы к участию в шествии по Красной площади, которое планируется провести 13 октября и не согласовано в установленном порядке с органами исполнительной власти Москвы. "Организатору массового публичного мероприятия Эльвире Вихаревой прокурором Центрального административного округа Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения", - говорится в сообщении Нефедовой.