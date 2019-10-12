Власти Москвы не ожидают проблем с транспортом после застройки бывшего Бадаевского завода

"Для Москвы - это серьезный, вызывающий проект. Да, он непростой, надо найти баланс и сохранить культурное наследие. Что касается транспорта, рассматривается вопрос выхода на Кутузовский проспект, рассматривается возможность реконструкции набережной Тараса Шевченко, самое главное - есть возможность доступа к метро через мост "Багратион" на "Сити", который имеет три станции метро и две железнодорожные линии. Большого количества машин не планируется, поэтому с транспортом проблем не будет", - сказал он.

Как сообщалось, девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект реорганизации территории бывшего Бадаевского завода. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода.

Ранее "Архнадзор" выразил опасения, что Бадаевский пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства там крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода останется только три постройки. При этом они будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка. В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов выражал мнение, что в результате застройки объекта там возникнет "транспортный коллапс".