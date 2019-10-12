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Игры и спектакли пройдут в библиотеках Москвы к 205-летию со дня рождения Лермонтова

В библиотеке №155 проведут литературную игру на основе произведений поэта, посвященную Отечественной войне 1812 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Игры, созданные на основе произведений Михаила Лермонтова, лекции, посвященные его биографии, и театрализованные постановки пройдут в московских библиотеках и культурных центрах в честь 205-летия со дня рождения поэта, которое будет отмечаться 15 октября. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"15 октября исполнится 205 лет со дня рождения Михаила Лермонтова. Библиотеки и культурные центры столицы организуют лекции, выставки, спектакли, концерты и другие мероприятия, посвященные поэту", - говорится в сообщении.

В частности, 12 октября в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара организуют литературную встречу для старшеклассников, на которой школьникам расскажут о жизни и творчестве поэта, в библиотеке №76 имени Лермонтова 14 октября откроется выставка работ молодых художников "От Красных ворот до Пятигорска", где представят картины, созданные на экскурсионных пленэрах по лермонтовским местам в Ставропольском крае.

15 октября в библиотеке №155 состоится литературная игра "Недаром помнит вся Россия", созданная на основе произведений Лермонтова и посвященная Отечественной войне 1812 года. А 17 октября жители смогут увидеть театрализованную литературно-музыкальную постановку "Прикосновение вечности. Лермонтов" в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева. Это первый концерт из цикла программ, посвященных писателям-юбилярам. Лауреаты международных конкурсов, артисты студенческой филармонии Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской прочтут стихи Лермонтова, а также исполнят романсы и арии, написанные на его произведения.

Михаил Лермонтов - русский поэт и писатель, автор романа "Герой нашего времени", поэмы "Мцыри", стихотворений "Смерть поэта", "Парус" и других. Родился в Москве 15 октября 1814 года. В 1841 году был убит на дуэли в возрасте 26 лет.

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