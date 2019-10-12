В Москве пройдет пятый чемпионат по скоростному набору текста

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пятый онлайн-чемпионат по скоростному набору текста "Правильно и быстро" пройдет в ноябре в Москве, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

Соревнование, участниками которого могут стать все желающие, пройдет в два этапа. Заочный тур стартует 4 ноября, затем весной 2020 года определят тех, кто пройдет в очный тур. "Имена победителей и призеров назовут в апреле [2020 года]", - говорится в сообщении.

Все участники на первом этапе должны зарегистрироваться на сайте проекта, где размещены тексты для набора. Кроме того, на странице турнира есть специальные тренажеры, которые помогут подготовиться к чемпионату.

Онлайн-соревнование проходит в рамках проекта "Правильно и быстро", который появился в 2015 году. "Его участникам доступны тренажеры для отработки навыков скоростной печати и методические рекомендации по обучению слепому методу набора текста, которые можно использовать как для самостоятельного обучения, так и на уроках", - отмечается в сообщении.