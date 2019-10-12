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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Порывы ветра могут достигать 18 м/с

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с сильным ветром, который ожидается в субботу в столице.

"По прогнозам синоптиков, в связи с выходом активного атлантического циклона на территорию ЦФО и прохождением фронтальной зоны с запада на восток, 12 октября с 12 часов и до 00:00 13 октября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться самим и не парковать автомобили под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций, не оставлять детей без присмотра.

Как сообщалось ранее со ссылкой на сайт Гидрометцентра, 12 октября в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя и с 11:00 до 23:00 - из-за сильного ветра.

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