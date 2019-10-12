Выставка нарядов от российских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы" в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выставка, на которой можно увидеть костюмы из коллекций Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева, открылась на станции метро "Воробьевы горы" в преддверии Недели моды в Москве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба столичного метрополитена.

"В этом году московское метро впервые стало площадкой для проведения активностей Недели моды в Москве. У нас запланирована целая серия мероприятий. Выставка, открытая на Воробьевых горах, подарит более 70 тыс. наших пассажиров уникальную возможность приобщиться к искусству высокой моды, не покидая пределы метро", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Уточняется, что на выставке оригинальные наряды от кутюр размещены в 10 стеклянных колбах, расположенных прямо на платформе, в них представлены костюмы из коллекций Юдашкина, Зайцева, Виктории Андреяновой, Ирины Крутиковой и других дизайнеров. Экспозиция будет работать до 16 октября.

С 22 по 27 октября пройдет 25-я юбилейная Неделя моды в Москве.