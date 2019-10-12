В Москве состоится X Международный фестиваль незрячих детей "Белая трость"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Юбилейный международный фестиваль незрячих детей "Белая трость", который соберет самых ярких участников прошлых фестивалей и пригласит для выступления новых "звездочек", пройдет в воскресенье в Москве в Государственном Кремлевском дворце, рассказали ТАСС организаторы благотворительного вечера.

Международная федерация слепых (International Federation of the Blind) объявила 15 октября Международным днем "белой трости" - это символ незрячего человека. Эта дата была установлена, чтобы привлечь внимание окружающих к проблемам незрячих, помочь им стать полноценными членами общества.

"Юбилейный гала-концерт будет разбит на несколько тематических блоков, где будет рассказано о развитии фестиваля: на сцену в этом году выйдут те, кто уже принимал участие в "Белой трости" и особенно запомнился своими яркими выступлениями, а также новые юные звездочки", - рассказал представитель оргкомитета фестиваля.

В этом году в концерте примут участие много талантливых ребят, которые были приглашены в Москву по итогам межрегиональных отборочных туров в разных городах всех восьми федеральных округов. Кроме того, на фестиваль приезжают юные талантливые дети из стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины.

Вместе с юными дарованиями на сцене фестиваля выступят артисты российской эстрады Игорь Николаев, Алсу, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Валерия, Анита Цой, Витас, Марк Тишман, группа "А-Студио", Николай Фоменко, Светлана Сурганова, Интарс Бусулис, а также детский музыкальный театр "Домисолька", шоу-группа "Непоседы", хор телевидения и радио ВГТРК и юные артисты хореографического коллектива ансамбля "Гжель".

Организатор фестиваля, заслуженная артистка России Диана Гурцкая отмечает важность проведения такого мероприятия для талантливых детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. "Очень важно дать возможность этим детям почувствовать, что они не одиноки, протянуть руку помощи, дать возможность раскрыться уникальным талантам", - привели в оргкомитете ее слова.