Движение ограничат в Северном тоннеле в Москве в октябре и ноябре

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено в Северном тоннеле столицы в октябре и ноябре. Изменения связаны с проведением работ на инженерных сетях, сообщается в воскресенье на сайте столичной мэрии.

"В Северном тоннеле, который связывает Батайскую и Курскую улицы, будут перекрывать движение. Водители не смогут проехать по тоннелю с 01:30 до 05:30 16, 17, 20, 23, 24, 27 и 30 октября, а также 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 21 ноября", - сообщается на сайте.

Отмечается, что ограничения для автомобилистов связаны с проведением работ на инженерных сетях.