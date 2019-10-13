Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде

В интернете появилась информация о том, что мужчина напал с ножом на полицейских и ранил одного из них

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами произошел неподалеку от поста ГИБДД в Зеленограде, один из них получил ножевое ранение. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение о ранении сотрудника Госавтоинспекции на посту в Зеленограде. "Информация о получении телесных повреждений сотрудниками ГИБДД УВД по ЗелАО не соответствует действительности", - сказали в главке.

Как рассказали в пресс-службе, на пост ГИБДД пришел раненный ножом мужчина, ему была оказана первая помощь и вызвана бригада медиков. Подозреваемый, который нанес ранения пострадавшему, задержали. Проводится проверка.

В новость внесены изменения (19:05 мск) - добавлены подробности и комментарий пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Движение ограничат в Северном тоннеле в Москве в октябре и ноябре
Там будут проводится работы на инженерных сетях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС