В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами произошел неподалеку от поста ГИБДД в Зеленограде, один из них получил ножевое ранение. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение о ранении сотрудника Госавтоинспекции на посту в Зеленограде. "Информация о получении телесных повреждений сотрудниками ГИБДД УВД по ЗелАО не соответствует действительности", - сказали в главке.

Как рассказали в пресс-службе, на пост ГИБДД пришел раненный ножом мужчина, ему была оказана первая помощь и вызвана бригада медиков. Подозреваемый, который нанес ранения пострадавшему, задержали. Проводится проверка.

В новость внесены изменения (19:05 мск) - добавлены подробности и комментарий пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.