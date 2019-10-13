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Салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги прошел в Москве

На Поклонной горе военные запустили более 2 тыс. фейерверков

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков прошел на Поклонной горе в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенном в воскресенье.

"Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина дал артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения города Рига от немецко-фашистских захватчиков", - говорится пресс-релизе.

Более 50 видов фейерверков выпущены в небо столицы, купола их разрывов превышали в диаметре 300 м. Запуск более 2 тыс. фейерверков, уточнили в пресс-службе, осуществлялся "из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ". Звуковое сопровождение осуществлялось залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Рига освобождена от немецко-фашистских захватчиков 13 октября 1944 года. Всего в освобождении Прибалтики принимали участие несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, частично Ленинградский, третий Белорусский и Краснознаменный Балтийский флот.

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