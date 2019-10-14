В Москве в понедельник потеплеет до 16 градусов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода с небольшим дождем и порывистым ветром ожидается в Москве в понедельник. Воздух прогреется до 16 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра.

В Московском регионе днем в понедельник будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, в Москве умеренный. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/ с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. В столице воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, по области от 11 до 16 градусов.

В ночь на вторник характер погоды не изменится. Температура в Москве составит 11-13 градусов, по области 9-14 градусов. Направление ветра изменится на западное, юго-западное, сохранятся порывы до 17 м/с. Атмосферное давление упадет до 744 мм ртутного столба.