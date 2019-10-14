Парковки при 13 столичных больницах планируется обновить до конца года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Обновленные парковки появятся при 13 больницах Москвы до конца 2019 года. Работы уже проведены на территории четырех столичных медучреждений, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"До конца года еще при 13 столичных больницах появятся обновленные парковочные пространства для комфортного пребывания пациентов и посетителей на территории клиник", - приводит портал слова министра правительства Москвы, руководителя городского Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

В числе медучреждений, территория которых уже благоустроена, - больница №15 имени Филатова, больница имени Вересаева, больница имени Иноземцева и детская больница №9 имени Сперанского. Так, например, в первой обновленная парковка рассчитана на 413 мест, а въезд возможен только по пропускам. Кроме того, специалисты обновили разметку, установили знаки для пешеходов и водителей.