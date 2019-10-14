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Арт-объект к столетию скорой помощи установили в Москве

Кроме того, на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах горожане могут увидеть фотовыставку, посвященную истории создания и развития столичной службы скорой медицинской помощи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Необычный арт-объект - тринадцатиметровую конструкцию из объемных букв и цифр, собранных в образующую фразу "ПРО100СПАСИБО", установили рядом с НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве. Установка объекта приурочена к вековому юбилею службы скорой помощи, которое отметят в столице 15 октября, сообщил ТАСС в понедельник главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

"Размещение объекта выбрано неслучайно: в 1919 году именно отсюда выехала первая карета скорой помощи на вызов к пациенту. Надеемся, что инсталляция найдет отклик в сердцах москвичей, и они захотят поблагодарить врачей скорой помощи теплыми словами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что горожане могут написать слова благодарности и опустить письмо в одно из отверстий в элементе "100".

По его словам, инсталляция будет функционировать до 1 ноября. Также до этой даты москвичи и гости столицы смогут увидеть в городе и три других арт-объекта к столетию московской скорой помощи. Так, на Трубной площади расположилась красная объемная цифра "100" с информацией о 12 тыс. выездах, которые 1040 бригад совершают каждый день, о среднем времени приезда скорой в 12 минут, а также другие данные о работе службы.

Кроме того, рядом с метро "Лубянка" установлена зеркальная инсталляция, на которой бегущие светодиодные строки сообщают разные факты о скорой помощи. Еще один объемный арт-объект находится на территории Новопушкинского сквера в районе станции метро "Тверская".

До 30 октября горожане могут посетить фотовыставку на трех бульварах столицы: Чистопрудном, Тверском и Гоголевском. Фотопроект познакомит с историей создания и развития столичной службы скорой медицинской помощи.

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