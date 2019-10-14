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Власти Москвы опровергли информацию о массовом сокращении персонала в детсадах

Кроме того, в департаменте образования и науки столицы отметили, что расходы на дошкольное образование в городе выросли на 35% за последние шесть лет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сообщения о сокращении воспитателей в столичных дошкольных учреждениях не соответствуют действительности, заявили в понедельник в департаменте образования и науки Москвы.

Родители московских дошкольников ранее разместили обращение к депутатам Мосгордумы на Facebook - в нем говорится, что в некоторых образовательных учреждениях сокращаются няни, а их обязанности якобы перекладываются на одного воспитателя.

"В связи с появившейся в интернете недостоверной информацией о сокращении персонала в детских садах уведомляем, что факты не соответствуют действительности. В московских школах не проводится массовое сокращение работников. В большинстве школ, которые указаны в статье, количество воспитателей и помощников воспитателей увеличилось", - говорится в сообщении ведомства на Facebook.

В нем отмечается, что в 2018 году в указанных школах работали 1969 воспитателей и 838 помощников воспитателей, а в 2019 году - 2356 воспитателей и 931 помощников воспитателей. По данным ведомства, в школах N1679, 1257, 1360, 1362, 1367, 1512, 1541, 1547, 1560, 1571, 2065, 2120, 2127, 504, 641 увеличили штат воспитателей и помощников на 32% в связи с ростом числа школьников на 35%. При этом, уточняется в сообщении, количество воспитателей и помощников воспитателей пропорционально сократилось в школах N1288, 1394, 1399, 329, 967, 654, что связано с уменьшением числа обучающихся в этих учреждениях.

В департаменте добавили, что в прошлом году в школах работали 10,1 тыс. учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, а в текущем году - 10,2 тыс. таких специалистов. По сравнению с 2013 годом в 2019 году расходы на дошкольное образование выросли на 35%, а на одного воспитанника приходится свыше 163 тыс. рублей - на 25% больше.

В рамках масштабной реформы образования, которая была начата столичными властями в 2011 году, городские школы образовали комплексы, в состав которых вошли детские сады, начальные и средние школы. На сегодняшний день в Москве официально нет детсадов, они являются дошкольными группами в составе образовательных комплексов.

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