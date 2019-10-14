Московская канатная дорога с 15 октября изменит график работы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московская канатная дорога переходит с 15 октября на новый график работы. Об этом сообщили в понедельник в официальном аккаунте в Twitter столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 15 октября московская канатная дорога переходит на новый график работы: понедельник с 16:00 до 21:00; вторник - четверг с 11:00 до 21:00; пятница с 11:00 до 23:00; суббота и праздники - с 10:00 до 23:00; воскресенье с 10:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

Первая столичная канатная дорога была открыта 18 ноября 2018 года. Она соединяет спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы и служит одновременно видом транспорта, туристической достопримечательностью и спортивным объектом.