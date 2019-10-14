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Фестиваль для незрячих детей "Белая трость" в Москве начал прием заявок на 2020 год

В этом году самым юным участником фестиваля стала четырехлетняя Арина Киркач с Украины

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля незрячих детей "Белая трость", который в воскресенье прошел в Москве, объявили о начале приема заявок от желающих выступить в 2020 году.

"В следующем году нас ждет XI Фестиваль "Белая трость", на сайте которого уже начали принимать заявки. Это будет не менее масштабный концерт, который так же, как и всегда, затронет самые тонкие струны души каждого зрителя, участника и организатора", - говорится в пресс-релизе оргкомитета мероприятия.

Десятый Международный благотворительный фестиваль "Белая трость" состоялся в воскресенье в Кремлевском дворце. В этом году на сцене выступили ребята из России, Молдавии, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении, сообщил ТАСС представитель оргкомитета.

Самым юным участником фестиваля стала четырехлетняя Арина Киркач с Украины. Несмотря на свой возраст, она почти год посещает занятия по вокалу и фортепиано. Девочка уже является победителем международных конкурсов, рассказал представитель фестиваля.

Гостями гала-концерта стали группа "А-Студио", ведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певцы и певицы Анита Цой, Кристина Орбакайте, Руслан Алехно, Интарс Бусулис, Зара, Андрей Ковалев, Игорь Николаев и другие. Идейным вдохновителем фестиваля и организатором является заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Она вручила всем участникам подарки и дипломы.

Международная федерация слепых объявила 15 октября Международным днем "белой трости" - это символ незрячего человека. Эта дата была установлена, чтобы привлечь внимание окружающих к проблемам незрячих, помочь им стать полноценными членами общества.

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Россия
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