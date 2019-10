Первая масштабная выставка работ Йоко Оно открывается в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выставка работ "Небо всегда ясное" японской художницы и певицы Йоко Оно - вдовы лидера группы The Beatles Джона Леннона, пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке с 15 октября по 24 ноября. В первый день экспозицию можно будет посетить бесплатно, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Первый день работы экспозиции совпал с городской акцией - днем бесплатного посещения музея. Мы ожидаем большое количество гостей в этот день, и подумали, что сессионное посещение поможет обеспечить наибольший комфорт посетителям при просмотре выставки", - сказали в музее и добавили, что для посещения выставки 15 октября нужно пройти предварительную регистрацию на сайте.

"Небо всегда ясное" - первый масштабный проект Йоко Оно в России. Он включает в себя знаменитые текстовые "Инструкции", повторение или пересъемку классических перформансов художницы и ее видеоработы. Выставка предваряет юбилей Московского музея современного искусства и проходит в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория".

"Экспозиция - ретроспектива работ Йоко Оно за 60 лет. В своих произведениях художница преследовала одну цель - трансформировать идею искусства, поэтому мы можем наблюдать фактически отказ от арт-объектов. Она выводит понятие искусства на качественно новый уровень и приглашает зрителя стать соавтором ее произведений", - сказал журналистам в преддверии открытия выставки ее куратор, директор Музея современного искусства Аструп-Фернли (Осло) Гуннар Б. Кваран.

По его словам, для Йоко Оно на протяжении всей жизни самыми важными остаются три темы: феминизм, роль женщины в обществе, призывы остановить войны и состояние окружающей среды. "На выставке мы можем видеть трансформацию ее искусства. Сначала это были "Инструкции" в одну линию, затем они усложнялись, и сейчас мы видим тут и объекты, где зритель приглашается для сотворчества", - добавил куратор выставки.

Он уверен, что экспозицию ждет успех. "Думаю, что следует ожидать мощной реакции зрителей, так как Йоко Оно через свои работы передает мощный сигнал, мощное сообщение, плюс посетители смогут сами поучаствовать в создании работ", - сказал Гуннар Б. Кваран.

Приглашение к сотворчеству

В своих работах Йоко Оно предлагает посетителям написать воспоминания о матерях (Mummy is beautiful / "Мама красивая", 1997), указать на карте место, куда должен прийти мир (Imagine peace map / "Карта воображаемого мира", 2003), дорисовать часть работы, начатой самой художницей (Add colour painting / "Картина, чтобы добавить цвет", 1966), сыграть в шахматы на доске, все поля которой - белые (Play it by trust / "Игра на доверии", 1966).

На выставке представлена также работа "Водное событие / Water Event" (1971), воссозданная при участии российских современных художников: Ольги Кройтор, Ивана Новикова, Максима Спивакова, Анны Титовой, Стаса Шурипы, Светы Шуваевой. Частью экспозиции стал интерактивный проект, посвященный дискриминации и основанный на письме-обращении Йоко Оно к женщинам, в котором она призывает написать на родном языке признание о моральном, физическом или любом другом насилии и прислать фото своих глаз. Тексты и фотографии войдут в экспозицию.

В рамках выставки пройдет публичная встреча с ее куратором Гуннаром Б. Квараном, запланированы обширная программа для взрослых и детей, экскурсии для глухих и слабослышащих посетителей и экскурсии с незрячими гидами.

О художнице

Йоко Оно родилась 18 февраля 1933 года. Одна из важнейших фигур в концептуализме 1960-х, представитель международного движения Fluxus, чьи работы повлияли на развитие перформанса и видеоарта. Она первая женщина в Японии, поступившая на философский факультет, изучала музыку и поэзию в Колледже Сары Лоуренс (Нью-Йорк).

Первый муж Йоко - композитор Тоси Итиянаги, благодаря которому она знакомится с авангардными музыкантами Ла Монте Янгом и Джоном Кейджем. Жизнь Йоко Оно неразрывно связана с музыкой: в детстве ее учила играть на скрипке тетя - русская скрипачка Анна Бубнова, все трое мужей Йоко были музыкантами, а с 1971 по 1989 год она оставляет художественную практику и занимается исключительно музыкой. В 1969-м вместе с Джоном Ленноном Йоко Оно создает группу The Plastic Ono Band.

Одна из ключевых особенностей художественной практики Йоко Оно последних нескольких десятков лет - особое отношение к зрителю, который зачастую становится соучастником создания произведения искусства.