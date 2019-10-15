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В Подмосковье задержали мужчину с мешком конопли массой 3 кг

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковных Люберцах ранее судимого мужчину с мешком конопли массой 3 кг, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят полимерный мешок, в котором находились части растений зеленого цвета. В результате химического исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением - коноплей, - общей массой более 3 кг", - рассказала она.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

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