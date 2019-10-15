В ГИБДД сообщили, что в Москве сократилось число ДТП с начала года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Количество аварий в Москве за девять месяцев года сократилось на 118 по сравнению с аналогичными периодом прошлого года, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Столичная Госавтоинспекция отмечает сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 118 случаев по сравнению с девятью месяцами прошлого года. Кроме того, в ГИБДД отмечено снижение количества погибших и пострадавших в ДТП на 29 и 10 человек соответственно", - отметили в управлении.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что с начала года произошли 6394 ДТП, в результате которых 309 человек погибли и 7465 пострадали. 47% дорожных аварий приходятся на столкновения автомототранспортных средств; 32,2% ДТП связаны с наездами на пешеходов.

Наиболее частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение требований сигналов светофора, выезд на встречную полосу.