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Власти Москвы выделили средства на продление метро до Гольянова и аэропорта Внуково

Всего за счет городского бюджета планируют построить 800 новых городских объектов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Москвы внесли поправки в Адресную инвестиционную программу (АИП) столицы на 2020 год и трехлетний плановый период. Новый документ закрепляет планы по продлении линий метрополитена до района Гольяново и до столичного аэропорта Внуково, сообщил журналистам во вторник заммэра Марат Хуснуллин.

"За счет городского бюджета будет построено 800 новых городских объектов, в частности, запланировано продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково и Арбатско-Покровской линии до района Гольяново", - сказал он.

АИП представляет собой перечень строек и объектов, финансируемых за счет городского бюджета. Всего финансирование программы в 2019-2021 годах составило 1 трлн 594,3 млрд рублей. С 2020 по 2022 год на реализацию АИП выделено около 2 трлн рублей.

Хуснуллин отметил, что новый документ также закрепляет планы по строительству до 2022 года 67 км линий, 27 станций и 2 депо метрополитена. В частности, будет продлена Люблинско-Дмитровская линия подземки до поселка Северный, а Сокольническая линия дойдет до деревни Потапово.

Кроме того, с 2020 по 2022 год в столице появится 339 км новых дорог, 60 пешеходных переходов, 99 развязок и мостов. В Новой Москве добавится 200 км дорог и три станции метрополитена. "Также в столице запроектировано строительство 3,4 млн кв. м недвижимости с учетом программы реновации", - добавил он.

В АИП до 2022 года включено строительство 230 новых социальных объектов в 109 районах Москвы. Также 23 объекта будет возведено за счет инвесторов. Кроме того, по итогам реализации документа будет построено и реконструировано три музейных здания, пять театров, три футбольных поля, 19 физкультурно-оздоровительных комплексов, два бассейна.

В новость были внесены изменения (12:48 мск) — добавлены подробности после 2-го абзаца.

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