Власти Москвы планируют выделить на проект МЦД около 60 млрд рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Столичное правительство планирует вложить в проект Московских центральных диаметров (МЦД) около 60 млрд рублей, что составит более 30% от общего бюджета проекта. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

"На МЦД пока мы планируем выделить порядка 60 млрд [рублей], но мы это планируем предварительно, потому что сейчас у коллег в РЖД идет большая работа по проектированию. По мере того, как будут выходить проекты, прошедшие экспертизу, будет понятно, какая сумма будет корректироваться. Мы примерно 30-35% финансируем со стороны Москвы, остальное - часть из федерального бюджета, часть из средств компании "РЖД", - сказал Хуснуллин, добавив, что средства предусмотрены по адресно-инвестиционной программе Москвы (АИП) на 2020-2022 годы.

Адресно-инвестиционная программа столицы представляет собой перечень строек и объектов, финансируемых за счет городского бюджета. Всего финансирование АИП в 2019-2021 годах составит 1 трлн 594,3 млрд рублей. С 2020 по 2022 года на реализацию АИП выделят около 2 трлн рублей.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.