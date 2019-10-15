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Около 5 млрд рублей планируют выделить на программу "Московское долголетие" в 2020 году

Всего на оказание мер социальной поддержки жителям Москвы в бюджете предусмотрено 495,3 млрд рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Столичное правительство планирует выделить 5 млрд рублей на реализацию программы "Московское долголетие" в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба мэрии Москвы.

"Программа "Московское долголетие" - бесплатные кружки и секции для пенсионеров - будет профинансирована в объеме 5 млрд рублей в 2020 году. Также на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году выделяется 2,4 млрд рублей из бюджета города Москвы и 2,2 млрд рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Также в 2020 году планируется индексация размеров пособий и компенсационных выплат гражданам старшего поколения на 5,6%. На эти выплаты в проекте бюджета предусмотрено 22,4 млрд рублей. Кроме того, в бюджете учтены ассигнования в объеме 157,4 млрд рублей на доплаты пенсионерам исходя из размера минимальной пенсии в Москве. Она составляет 19,5 тыс. рублей в месяц. Такие доплаты получают 2,1 млн жителей города.

Непосредственно на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в бюджете предусмотрено 495,3 млрд рублей, по сравнению с текущим годом эти расходы будут увеличены на 19%.

"Приобретение бесплатных путевок в санаторно-курортные учреждения для льготных категорий граждан в 2020 году будет профинансировано в объеме 7,7 млрд рублей, в том числе на 85% из городского бюджета (6,7 млрд рублей) и на 15% из федерального бюджета (1 млрд рублей). На оказание адресной социальной помощи находящимся в трудной жизненной ситуации москвичам старшего поколения, ветеранам, инвалидам и семьям с детьми в 2020 году выделяется 6,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Столичное правительство 15 октября одобрило и внесло в Московскую городскую думу проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов". Проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Ожидается, что в 2020 году доходы городского бюджета вырастут на 8% к предшествующему году, в 2021-2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год.

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