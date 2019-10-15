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Власти Москвы прогнозируют снижение загруженности дорог на 7% к 2022 году

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин отметил, что до 2022 года в столице будет построено 339 км дорог

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Загруженность столичных дорог снизится на 7% за счет выполнения программы по дорожному строительству в 2020-2022 годах. Об этом сообщается в пресс-материалах строительного комплекса Москвы.

"Новые маршруты снизят нагрузку на дорожную сеть и сократят пробки <...> На 7% снизится загруженность дорогие Москве в целом (к 2022 году - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

Как сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, до 2022 года в Москве за счет бюджета города будет построено 339 км дорог, более 60 пешеходных переходов и 99 мостов, эстакад и путепроводов.

"Таким образом, темпы строительства дорог снижены не будут. Заявленные планы по ежегодному вводу не менее 100 км дорог будут сохранены <...> Строительство дорог на территории Новой Москвы свяжет ТиНАО и центр города. В ближайшие три года мы планируем к завершению более 200 км дорог", - подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, в этот период планируется заверить реализацию масштабного проекта хордовых магистралей общей протяженностью более 350 км, включающего строительство Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. Этот проект охватывает 73 района города, более 7,5 млн москвичей. Он обеспечит новые диагональные связи городских районов, разгрузит ТТК и МКАД. Также в приоритете - завершение реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД и развитие транспортного каркаса Новой Москвы.

Заместитель мэра отметил, в десятилетней перспективе протяженность улично-дорожной сети Москвы вырастет почти на 18%, более 125 районов столицы "поедут" быстрее.

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