Москва введет льготу в 97% отчислений налога на имущество для парков развлечений

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Москвы введут льготу в размере 97% от начисленной суммы налога на имущество организаций, развивающих парки развлечений. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы в части внесения во вторник в Мосгордуму ряда поправок в положения о налогах, инвестиционном и налоговом вычетах.

"Льгота в размере 97% от исчисленной суммы налога на имущество организаций вводится в отношении парков развлечений. Данная льгота призвана стимулировать создание и эксплуатацию в Москве парков развлечений в целях развития столичной индустрии отдыха и привлечения туристов", - говорится в документах мэрии.

Помимо этого, законопроект продлевает на пять лет льготы по налогу на имущество, уплачиваемого от кадастровой стоимости сертифицированных гостиниц и зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях. К такому типу относятся помещения, где размещены гаражи, лаборатории, киностудии и телестудии, объекты здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры, образования, промышленности и производства. При этом они находятся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает размещение торгово-офисных объектов.

Такие льготы впервые появились в 2015 году. "За это время они доказали свою эффективность: востребованы большинством налогоплательщиков", - пояснили в мэрии.