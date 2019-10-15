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Собянин поблагодарил врачей станции скорой помощи Москвы за тысячи спасенных жизней

Также в столичной мэрии прошла торжественная церемония вручения наград сотрудникам станции скорой и неотложной медицинской помощи
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичной скорой помощи со 100-летием службы и поблагодарил их за тысячи спасенных жизней москвичей.

"Очень важно, что в огромном городе вы умудряетесь доехать до ДТП в считанные минуты. Это дорого стоит, это тысячи спасенных жизней. Вы играете огромную роль в обеспечении здоровья, безопасности и жизни наших горожан. Когда рассказываю своим коллегам из других городов, вызывает удивление и восхищение, что в Москве есть такая скорая помощь. Во многих мегаполисах мира ее вообще не существует, а уж в таком виде - точно", - сказал он, обратившись к медикам.

Первая централизованная городская станция скорой помощи была открыта в Москве 15 октября 1919 года. В 1923 году станцию скорой помощи возглавил Александр Пучков, чье имя в 1995 году было присвоено этому медицинскому учреждению. По словам Собянина, московская станция скорой помощи является лидером по внедрению современных цифровых, логистических, организационных и медицинских технологий оказания экстренной помощи. Чтобы сократить плечо доезда до пациента, машины скорой помощи были максимально равномерно распределены по территории города. Уже несколько лет бригады постоянно дежурят на МКАД и крупных магистралях, что позволяет максимально быстро добираться до места ДТП.

На своем сайте Собянин поблагодарил владельцев личного автотранспорта за понимание в минуты, когда требуется пропустить машину "скорой". "Очень выручают выделенные полосы. Они сняли большинство проблем с пробками. И хочу сказать огромное спасибо московским водителям за то, что сегодня врачи практически не сталкиваются со случаями, когда не пропускают скорую помощь", - подчеркнул градоначальник.

Во вторник в историческом Белом зале мэрии на Тверской улице состоялась торжественная церемония вручения наград сотрудникам столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Так, за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю плодотворную работу четыре человека удостоены почетного знака "Заслуженный врач города Москвы". Кроме того, заслуги сотрудников столичной скорой помощи были отмечены почетными званиями "Почетный работник здравоохранения города Москвы" и "Почетный медицинский работник города Москвы", почетными грамотами правительства Москвы и благодарностями мэра Москвы.

В настоящее время станция скорой и неотложной помощи включает 60 подстанций и 107 постов, в том числе 20 постов на крупных автомагистралях, 10 - на МКАД, 77 - при больницах и поликлиниках. На станции работают 11,4 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. врачей и 8,4 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала. Сформировано 1040 выездных бригад, которые совершают 12 тыс. выездов в сутки или 4 млн - в год.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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