МЭЦ выдаст 50 бесплатных премиум-аккаунтов предпринимателям в 2019 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московские предприниматели могут бесплатно получить 50 премиальных аккаунтов одного из ведущих маркетплейсов мира до конца года, витрины обладателей премиального аккаунта при вводе поискового запроса будут отображаться в числе первых. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году Московский экспортный центр (МЭЦ) выдаст 50 бесплатных премиальных аккаунтов на площадке Europages.com <...>, обладатели премиального аккаунта (Premium International) получат приоритет ранжирования в системе - их витрины при вводе поискового запроса будут отображаться в числе первых, количество ключевых слов для запроса тоже предоставляется наибольшее - 30. У системы один из самых высоких рейтингов кликов (click through rate), поэтому такое количество тегов выводит продавца на первые места в результатах поисковых запросов в интернет-системах. Кроме того, обладатель премиального статуса может разместить в витрине максимальное число товаров - до 200", - сообщается на сайте.

Как отмечается в публикации, данный сайт является одним из ведущих мировых маркетплейсов с географией продаж по всему миру. В системе зарегистрировано свыше 3 млн поставщиков, ежедневно сервис посещают более 4 млн уникальных пользователей.

"Московский экспортный центр финансирует 100% стоимости комплекса услуг по регистрации на площадке Europages.com, который включает заполнение профиля компании и товарных карточек, структурирование страницы компании на данной площадке, помощь в прохождении верификации, обучение работе с маркетплейсом и многое другое. Кроме того, мы полностью оплачиваем стоимость премиального аккаунта сроком на один год, составляющую €3,6 тыс. Эта мера поддержки направлена на развитие и популяризацию электронной коммерции московских экспортеров, за которой мы видим будущее торговли", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в публикации.

Europages.com используют для закупок крупнейшие сети супермаркетов США, Франции, Германии, Великобритании, Испании, а также компании-гиганты.