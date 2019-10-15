Проект бюджета столичного фонда обязательного медстрахования внесен в Мосгордуму

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте столичного парламента.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета МГФОМС на 2020 год составит более 331 млрд рублей, на 2021 год - почти 350 млрд рублей, на 2022 год - около 368 млрд рублей.

Расходы фонда будут направлены на выполнение территориальной программы обязательного медстрахования; осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность в сфере ОМС на территории города лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ; оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медстрахования, в целях реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Москве.

Как добавляется в документе, численность застрахованных лиц на 1 января 2019 года для расчета суммы субвенции составляет почти 12,5 млн.