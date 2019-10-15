Центр организации дорожного движения Москвы возглавил Михаил Кизлык

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель начальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы Михаил Кизлык возглавил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"В аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта он работает более 7 лет. При его активном участии были разработаны и успешно реализованы крупные инфраструктурные и IT-проекты, направленные на повышение комфорта передвижения граждан", - сказал собеседник агентства.

Кизлык сменил на посту Вадима Юрьева, который покинул должность по собственному желанию, проработав в ЦОДД более пяти лет. Юрьев удостоен благодарности мэра Москвы за плодотворную работу на посту главы учреждения.

В пресс-службе отметили, что Кизлык принимал участие в разработке и актуализации стратегии развития транспортной системы Москвы, подготовке госпрограммы города "Развитие транспортной системы". Под его руководством был создан Инновационный центр "Безопасный транспорт" - аналитическая организация внутри транспортного комплекса, которая занимается проектами в области Big Data. Кизлык занимался проектом цифровизации столичного транспортного комплекса и созданием приложения "Помощник Москвы". Также он принимал участие в запуске Московского центрального кольца, подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и других крупных проектах столичного транспортного комплекса.

За время работы Кизлык был отмечен почетной грамотой президента России, дважды благодарностью министра транспорта РФ, благодарностью мэра Москвы, благодарностью департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Экс-руководитель учреждения

Вадим Юрьев, будучи главой ЦОДД, поддержал создание новой службы "Дорожный патруль", которая бесплатно помогает гражданам на дороге. При нем в 2017 году в городе начался эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков, велась работа по снижению ДТП и профилактике детского травматизма на дорогах, созданию платформы интеллектуальной транспортной системы, которая объединила разные IT-системы управления дорожным движением. Сегодня столичный ЦОДД - самый оснащенный среди подобных учреждений в крупных городах Европы.