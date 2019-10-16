Российское гражданство для детей теперь можно оформить в Москве в упрощенном порядке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Гражданство РФ для детей теперь можно оформить в упрощенном порядке во флагманском центре "Мои документы" в Москве на Пресненской набережной. Для принятия решения о выдаче гражданства потребуется три месяца вместо шести, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

Раньше получить гражданство для ребенка можно было только в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово в Троицком административном округе столицы. "Подать заявление можно по предварительной записи на портале mos.ru, выбрав подходящие день и время для посещения офиса "Мои документы". Для принятия решения потребуется всего три месяца вместо шести", - говорится в сообщении.

График работы сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве во флагманском офисе "Мои документы" - с 10:00 до 19:00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам и с 11:00 до 20:00 по вторникам и четвергам. Воскресенье - выходной день. Рабочими являются только первая и третья суббота месяца.

Для комфорта посетителей с детьми в центрах "Мои документы" есть комната матери и ребенка с пеленальным столиком и детский уголок с интерактивной панелью и игровой зоной. Всего в центрах "Мои документы" в Москве предоставляют более 260 государственных услуг. Недавно у посетителей появилась возможность не только оформить нужные документы, но и поучаствовать в городских проектах, прослушать лекции, побывать на выставках и мастер-классах.