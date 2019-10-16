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Смотровую площадку на Останкинской башне можно посетить за баллы в "Активном гражданине"

Билет дает возможность пройти по маршруту "Панорама Москвы 360", который включает посещение смотровой площадки, а также музея, посвященного истории строительства телебашни

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москвичи могут получить бесплатный билет на смотровую площадку, расположенную в Останкинской телебашне на высоте 377 метров, за накопленные баллы в проекте "Активный гражданин". Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Участники проекта "Активный гражданин" могут посетить Останкинскую телебашню, обменяв баллы, начисленные за участие в голосованиях, на билеты в "Магазине поощрений". Акция действует до 30 ноября этого года", - сообщили в пресс-службе проекта

Отмечается, что билет дает возможность пройти по маршруту "Панорама Москвы 360", который включает посещение смотровой площадки, а также музея, посвященного истории строительства телебашни. Смотровая площадка открыта ежедневно с 10:00 до 21:00.

"Взрослый билет для посещения смотровой в будние дни можно получить за 1800 баллов проекта "Активный гражданин", в выходные - за 2200 баллов. Школьникам билет обойдется в 1200 баллов, а студентам и пенсионерам - в 1300 баллов", - добавили в мэрии.

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