Москвичи выбрали темы для новых экскурсий в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 150 тыс. москвичей приняли с помощью портала "Активный гражданин" участие в голосовании, посвященном новым темам экскурсий в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Самым популярным оказался вариант квеста для дошкольников, сообщила в среду пресс-служба выставочного центра.

"В выборе экскурсий по центру, расположившемуся в легендарном павильоне "Космос" на ВДНХ, приняли участие более 155 тыс. активных граждан. В течение трех недель они голосовали за наиболее интересные темы будущих туров по масштабной экспозиции: химия и космос, знаменитые конструкторы и предприятия космической отрасли, искусственные спутники Земли, а также экскурсия-квест для дошкольников. Больше всего голосов - более 43 тысяч - было отдано за последний вариант, который придется по душе детям 5-7 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором и третьем местах - экскурсии на тему химии в космосе и легендах космической отрасли, за них свои голоса отдали около 31 и 29 тыс. горожан соответственно. Об искусственных спутниках Земли хотят узнать более 18 тыс. проголосовавших. Кроме того, около тысячи пользователей предложили свои варианты, среди которых экскурсии о том, как стать космонавтом, о пилотируемых программах, применении космических технологий в обычной жизни. Экскурсия - победитель голосования будет запущена в новогодние каникулы.

Кроме того, в связи тем, что опрос показал большой интерес жителей к деятельности центра, решено в течение ближайшего года запустить все туры, представленные на голосовании, добавили в пресс-службе. В сообщении уточняется, что на сегодняшний день в центре на постоянной основе действуют обзорные туры, экскурсия по выставке об истории и архитектуре павильона "Космос", а также экскурсия о жизни космонавтов на орбите, об исследовании планет Солнечной системы и туры по выставке часов "Время и космос".