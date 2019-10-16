Мосгорсуд отменил арест владельца "Оптима девелопмент" Худояна

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг отменил арест владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, и обязал суд первой инстанции вновь рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения предпринимателю. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Забейда.

"Мосгорсуд уже второй раз отменяет решение Тверского суда о продлении Худояну срока содержания под стражей и отправляет его на новое рассмотрение. Первый раз суд продлил стражу в отсутствие самого Худояна, и потом это решение было отменено, в этот раз - срок стражи был продлен в отсутствие защитников. Подобные систематически повторяющиеся грубейшие нарушения, допущенные Тверским судом, свидетельствуют о том, что стратегия потерпевшей стороны основана только на одном - не дать Худояну получить доступ к правосудию по уголовному делу с надуманным обвинением", - сказал защитник.

По его словам, все это время Худоян продолжает находиться под стражей, несмотря на то, что оба решения судов первой инстанции признаны незаконными, а первое даже не было подписано судьей.

В середине июня Тверской районный суд отправил Худояна под домашний арест, однако Мосгорсуд 8 июля отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Срок следствия по делу установлен до 14 октября, его расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Бизнесмен вину не признал и заявил, что уголовное преследование связано с попыткой рейдерского захвата его компании.

Представитель МВД заявила тогда в суде, что в ходе предварительного следствия наложен обеспечительный арест на имущество бизнесмена. По ее словам, продление ареста необходимо для проведения строительно-технической экспертизы и иных следственных действий. "Дело расследуется по квалифицирующему признаку "в составе организованной группы", в которой Худоян является организатором", - сказала следователь, отметив, что установлены пока не все участники преступления.