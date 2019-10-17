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Два первых поезда "Иволга" новой модификации поступили в депо для МЦД

В новых поездах есть USB-розетки, туалеты, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, а вмещают они более 2 тыс. человек

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Два первых поезда "Иволга 2.0", которые будут перевозить пассажиров по Московским центральным диаметрам (МЦД), поступили в депо. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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"Поезда "Иволга 2.0" прибыли в депо. В скором времени они выйдут на пригородные маршруты, а в конце года - на маршруты МЦД. Всего к запуску диаметров производитель "Трансмашхолдинг" должен передать перевозчику 15 таких поездов", - сказал он.

Поезда "Иволга 2.0" - новая модификация поезда ЭГ2Тв "Иволга", созданная специально для Московских центральных диаметров и доработанная с учетом пожеланий пассажиров. "При создании новых поездов мы учитывали пожелания пассажиров - проводили опросы, а также изучали лучшие мировые образцы", - отметил заммэра.

В поездах обновлен внешний вид головного вагона - она повторяет изгибы Московского городского транспорта - поездов метро "Москва" и трамваев "Витязь-Москва". Кроме того, в новой "Иволге", как в новых вагонах метро, появились мягкие панели, на которые можно опираться при поездке стоя. Адаптивное освещение "Иволги 2.0" меняется в зависимости от времени суток: утром, когда нужно проснуться, в поезде светит яркий бодрящий свет, а вечером - наоборот, мягкий и успокаивающий.

Появились дополнительные USB-розетки, которые теперь будут в каждом кресле - всего более 490 разъемов на семивагонный состав.

Поезд вмещает более 2 тыс. человек. Здесь сквозной проход между вагонами и нет тамбура. Поезд оборудован туалетами, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi, креплениями для провоза велосипедов, полками для малогабаритной ручной клади, а также крючками для одежды.

"Решением мэра Москвы утверждены тарифы на проезд по МЦД. Благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75%. Диаметры разбиты на три зоны. Стоимость разовой поездки на МЦД по Москве в пределах "Центральной" зоны будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта (метро, МЦК, автобус, троллейбус, трамвай и электробус) по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" - 38 рублей. Проезд по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК", - пояснил Ликсутов.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. Тогда общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появятся более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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