В Москве благоустроили территории у пяти станций МЦД

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы привели в порядок территории, прилегающие к пяти станциям Московских центральных диаметров (МЦД), там обновили тротуары, заменили асфальт и сделали освещение. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Пять станций Московских центральных диаметров (МЦД) - Тимирязевская, Фили, Новодачная, Щербинка и Остафьево - стали удобнее и доступнее после того, как прилегающие к ним территории благоустроили. Раньше дорога к новым станциям МЦД была неудобной: покрытие тротуаров износилось, а местами его вообще не было, освещение было недостаточным, а инфраструктура отсутствовала. Местные жители и сотрудники расположенных поблизости предприятий неоднократно обращались с просьбами привести эти территории в порядок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, к станции Остафьево раньше вела тропинка через поле, а сейчас там проложено более 2 тыс. кв. м дороги, установлено около 50 фонарей. А для удобства молодых сотрудников технопарка "Физтехпарк", расположенного неподалеку от станции Новодачная, была сделана велодорожка длиной 500 м, так как они охотно пользуются велосипедами и самокатами.

Общая площадь благоустройства составила 12,4 га, под землей проложили кабельные линии длиной 3,4 тыс. м, на территориях возле станций МЦД обновили тротуары и дорожное покрытие, провели освещение. Кроме того, специалисты установили 14,8 тыс. м бордюрного камня и разбили свыше 16 тыс. кв. м газона. На прилегающих к платформам улицах появилось семь новых остановочных павильонов, где можно зарядить мобильный, подключиться к бесплатному Wi-Fi.

Станции Тимирязевская, Фили и Новодачная войдут в состав МЦД-1, а Щербинка и Остафьево станут остановочными пунктами на МЦД-2. Движение по МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть к концу этого года.