Восемь рептилий передадут московские ветеринары эколого-биологическому центру в Костроме

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Восемь змей будут переданы в эколого-биологический центр "Следово" в Костроме после ветеринарного осмотра и реабилитации в столичном центре передержки животных. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Граждане, не задумываясь, заводят дома редких животных, при этом часто даже не знают, как с ними обращаться, в каких условиях содержать. В результате потом этих животных выбрасывают или они убегают из квартир. Ежедневно на горячую линию поступает по несколько звонков от жителей, которые обнаружили то или иное животное", - сообщил порталу руководитель столичного Департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Как уточнили в департаменте, все рептилии не ядовиты.

Эколого-биологический центр "Следово" работает в Костроме с 1980-х годов. На его базе действует музей природы, а также проводятся занятия по биологии, зоологии и экологии.