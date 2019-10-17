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Спорткомплекс построят в составе ТПУ "Боровское шоссе" в Москве

Его общая площадь составит 6,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спортивно-развлекательный комплекс появится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Боровское шоссе" на западе Москвы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"У жителей Западного административного округа появится больше возможностей для занятий спортом. В ближайшее время город заключит договор аренды земельного участка для строительства спортивно-развлекательного комплекса, который станет частью ТПУ "Боровское шоссе", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

Он уточнил, что общая площадь спортивного объекта должна составить 6,5 тыс. кв. м. Как уточняется в сообщении, градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ООО "ТПУ "Боровское шоссе 3" земельного участка площадью 0,37 га для строительства спортивно-развлекательного комплекса.

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