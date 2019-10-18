Температура воздуха в поездах Московских центральных диаметров составит 20-22 градуса

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Средняя температура воздуха в поездах "Иволга", которые будут курсировать по первым двум Московским центральным диаметрам, составит в зависимости от времени года около 20-22 градусов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В поездах "Иволга" будет поддерживаться комфортная температура воздуха, согласно нормативам, в зимнее время года и в переходный период - около 20 градусов, в летнее время средняя температура в поезде составит около 22 градусов. Зимой защиту от холодного воздуха обеспечивают специальные "тепловые завесы", которыми оборудованы двери "Иволги". А специальная система микроклимата обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и оптимальную температуру в зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система климат-контроля в вагонах оснащена и функцией обеззараживания воздуха, элементы интерьера выполнены из экологичных материалов, есть Wi-Fi, USB-зарядки и велокрепления. "Иволги" собирают на Тверском вагоностроительном заводе. В департаменте добавили, что перевозчик на первых двух диаметрах АО "Центральная ППК" закупила 39 таких поездов для МЦД.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. Тогда общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появятся более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.