Единая радиологическая система объединит более 1 тыс. единиц медоборудования в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. единиц диагностической техники столичных поликлиник и больниц до конца года подключат к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Это позволит пациентам быстрее и безопаснее проходить обследования, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

ЕРИС объединяет высокотехнологичную медицинскую технику, рабочие места рентгенолаборантов, врачей-рентгенологов, консультативный сервис, единый архив диагностических изображений. После внедрения системы в 2015 году стал возможным ряд скрининговых проектов по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. Один из них, "Низкодозная компьютерная томография грудной клетки - скрининг рака легкого", начался в 2017 году.

"Благодаря тому, что до конца 2019 года более 1 тыс. единиц диагностической техники столичных поликлиник и больниц подключат к ЕРИС, пациенты смогут быстрее проходить необходимые обследования, а персонифицированный учет доз излучения сделает рентгенологические исследования более безопасными. На данный момент к системе подключено уже более 350 единиц техники, в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, цифровые флюорографы, денситометры и прочее оборудование", - говорится в сообщении.

Московские поликлиники, внедряющие новый стандарт комфорта "Московский стандарт +", будут оснащены маммографом, рентгеновским оборудованием или флюорографом, аппаратами УЗИ, системой мониторирования артериального давления и 12-канальным электрокардиографом. В головных зданиях установят аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса, тредмил (оборудование для контроля состояния больных после инфаркта или операции на сосудах сердца), эндоскопическое оборудование.

Москвичи могут принять участие в дальнейшем развитии городских поликлиник с помощью проекта "Активный гражданин" на официальном сайте мэра Москвы. Сейчас там проходит голосование, посвященное "Новому московскому стандарту поликлиник".