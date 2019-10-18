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Комиссии Мосгордумы поддержали законопроект о бюджете Москвы на три года

Законопроект на рассмотрение внес мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Профильные комиссии Мосгордумы обсудили и поддержали законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщил в пятницу в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Результаты голосования: 24 депутата проголосовали "за", "против" - 11 депутатов, трое воздержались, трое не голосовали <...> На голосование ставился вопрос о поддержке рекомендовать Московской городской думе поддержать проект закона города Москвы "О бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и принять его в первом чтении", - сказал Шапошников.

Законопроект на рассмотрение столичного парламента был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным 15 октября.

Согласно проекту, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021-м - более 3,6 трлн, в 2022-м - порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году - более 3,1 трлн рублей, в 2021-м - почти 3,3 трлн, 2022-м - около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021-м - почти 214,2 млрд, в 2022-м - почти 22,9 млрд рублей.

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