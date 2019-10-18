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В Москве пройдет премьера оперы-буфф "Рабочий и колхозница", посвященной ВДНХ

Также постановку приурочили к 130-летию со дня рождения скульптура Веры Мухиной

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьерный показ оперы-буфф продюсера театра и кино Павла Каплевича "Рабочий и колхозница", посвященный 80-летию ВДНХ, состоится в субботу в московском концертном зале "Зарядье".

"Этот конкретный показ приурочен к 80-летию ВДНХ. Но спектакль делался как самостоятельная история. Нас поддержало правительство Москвы, потому что этот проект подошел к завершению празднования юбилея. Прекрасно, что мы сможем лишний раз напомнить и о юбилее ВДНХ, и о Вере Игнатьевне Мухиной, и о Борисе Иофане, и о других прекрасных людях, которые воплотили этот памятник в жизнь", - сказал ТАСС Каплевич.

Создателей спектакля вдохновила история создания одного из главных символов ВДНХ - знаменитой советской скульптуры, созданной Верой Мухиной и Борисом Иофаном. Постановка также приурочена к 130-летию со дня рождения Мухиной. Павел Каплевич и Юлия Морозова выступили продюсерами проекта, композитор - Владимир Николаев.

По сюжету Вера Мухина оживляет героев своей скульптурной группы - Рабочего и Колхозницу. Они отправляются представлять страну на Всемирную выставку в Париж, где знакомятся с Марлен Дитрих и Пабло Пикассо. Главных героев будут играть Евгения Афанасьева и Михаил Никаноров. Роль Мухиной исполнит Юлия Никанорова, Бориса Иофана - Евгений Либерман. Специальным гостем станет Илзе Лиепа, которая появится в образе Марлен-Пикассо.

В число действующих лиц входят Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Певец и актер Сергей Мазаев, который сыграет советского лидера, дебютирует в жанре оперы.

По словам Каплевича, проект готовили четыре года. "Эта история не только про памятник, а больше про любовь, которой наполняют свои произведения великие художники, архитекторы, скульпторы, которая способна оживлять их создания. История Пигмалиона и Галатеи - оживление скульптурной композиции - одна из главных", - отметил продюсер.

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