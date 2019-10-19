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Станцию метро "Воронцовская" в Москве могут открыть в конце 2021 года

Создание левого перегонного тоннеля между станцией "Воронцовская" и следующей станцией БКЛ "Улица Новаторов" уже завершилось

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность досрочного ввода станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Воронцовская". Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Станция "Воронцовская": у нас по плану 2022 год в адресной инвестиционной программе. Но мы посмотрели, что какие-то станции возможно открыть раньше. Например, мы смотрим техническую возможность попробовать запустить эту станцию к концу 2021 года", - сказал Хуснуллин, осматривая ход строительства станции.

Хуснуллин добавил, что строители завершили создание левого перегонного тоннеля между станцией "Воронцовская" и следующей станцией БКЛ "Улица Новаторов". "Таким образом, сейчас станция "Воронцовская" и "Улица Новаторов" имеют и левый, и правый перегонные тоннели, каждый из них почти 1,5 км. Теперь будем форсировать строительство самой станции", - сказал заммэра.

Он отметил, что строительство "Воронцовской" столкнулось ранее с серьезными затруднениями, так как на этом месте был канализационный коллектор диаметром 1,5 м, у которого было на обслуживании около 1,5 тыс. объектов. "Мы почти год его выносили, наконец вынесли. И сейчас нас ничего не держит по строительству станции, мы активно начинаем строить монолитные конструкции", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства, трасса тоннелей проходит под улично-дорожной сетью улиц Архитектора Власова, Воронцовские Пруды и Новаторов на глубине около 20 м. "Улицу Новаторов" в будущем соединят с Коммунарской линией метро, а с "Воронцовской" можно будет совершить пересадку на Калужско-Рижскую линию.

О создании БКЛ

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичной подземки, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.

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