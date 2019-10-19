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Линии электропередачи в Воронцовском парке в Москве перенесут под землю

После укладки линий под землю 4 га территории зоны отдыха станут доступными для горожан

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты перенесут почти 3 км линий электропередачи, расположенных в Воронцовском парке на юго-западе Москвы, под землю, благодаря чему 4 га территории зоны отдыха станут доступными для горожан. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра столицы Марат Хуснуллин.

На прошлой неделе в парке прошли одиночные пикеты, участники которых протестовали против вырубки там деревьев и строительства трансформаторного узла.

"Хочу сказать про Воронцовский парк. Я читаю в соцсетях, что там организуют какие-то протесты. Заявляю, что на территории парка проходило почти 3 км высоковольтной линии, под которой нельзя гулять, потому что от нее идет излучение", - сказал он.

"В рамках реконструкции часть этой линии МОЭСК за свои деньги решил уложить в землю. Для этого надо прорыть траншею шириной около 1 м, уложить кабель, в результате 4 га парка освобождается для прогулки. Сажается 107 деревьев, 340 кустарников", - добавил Хуснуллин.

Трансформаторный узел, который там появится, будет стоять на месте опоры электропередачи и займет не больше места, чем сама опора, отметил он. Работы по укладке кабеля в землю планируют завершить в парке до конца текущего года.

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