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Мужчина ранил ножом женщину в Новой Москве

Подозреваемого задержали

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на женщину в столичной Щербинке, ранив ее ножом. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Происшествие произошло в пятницу, но о нем стало известно только сегодня. "В полицию поступило сообщение о причинении ножевого ранения 25-летней женщине в городе Щербинка. Пострадавшая была госпитализирована в одну из столичных клинических больниц", - сказал представитель ведомства.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Выяснилось, что тот караулил женщину во дворе, а потом нанес ей несколько ударов ножом. Устанавливаются причины случившегося.

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