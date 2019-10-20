Пожар на складе на западе Москвы локализован

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пожарные локализовали в воскресенье возгорание на складе на Молодогвардейской улице в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 09:08 мск пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м, ему присвоен третий ранг сложности из пяти возможных для Москвы. На место прибыло руководство столичного главка МЧС.

"На площади 500 кв. м произошло обрушение кровли. Тушение пожара продолжается, авиацией осуществлено 26 сбросов воды", - добавил собеседник агентства.

Также на месте ЧП работает мобильная лаборатория ГУ МЧС РФ по Москве, которая производит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

К борьбе с огнем привлечены 80 человек, в ней задействовано 20 единиц техники, включая два вертолета.

В новость внесены изменения (10:20 мск) - добавлены подробности.