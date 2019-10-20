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В Москве пройдут лекции о легендах мирового балета в "Мультимедиа-арт-музее"

Балетные критики Тата Боева и Марина Зимогляд расскажут об этапах жизни и творчества Сержа Лифаря, Майи Плисецкой, Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Лекции о легендах мирового балета будут проходить по субботам в течение месяца в рамках выставки работ знаменитого балетного фотографа Сержа Лидо в столичном "Мультимедиа-арт-музее". Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"26 октября "Мультимедиа-арт-музей" запускает цикл лекций о главных фигурах мирового балета, которых можно увидеть на снимках легендарного фотографа ХХ века Сержа Лидо. Каждую субботу балетные критики Тата Боева и Марина Зимогляд будут знакомить посетителей с разными этапами жизни и творчества Сержа Лифаря, Майи Плисецкой, Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова", - говорится в сообщении. Для посещения занятий достаточно приобрести входной билет в музей.

"Серж Лидо (Сергей Лидов) родился в 1906 году в Москве. В 1924-м он эмигрировал в Париж, где изменил имя на французский манер и стал профессиональным фотографом. Его работы до сих пор будоражат воображение искусствоведов и любителей хореографии. Он стал одним из первых, кто показал знаменитых танцовщиков вне сцены. Сегодня такая идея кажется обычной, но в 1950-е годы это был прорыв - снимать этуалей (звезд балета) в обычной жизни до Сержа Лидо никто не пробовал", - отмечается на сайте.

Как добавляется в публикации, Лидо любил закулисные съемки: он был убежден, что именно за сценой человек выглядит более естественным. Его интересовала фигуративная съемка, в которой танцор представал как скульптура. В таких снимках можно было отразить личность героя, стиль его жизни, индивидуальность и окружение.

"Именно Серж Лидо и его супруга Ирен Каминская сыграли важную роль в побеге Рудольфа Нуреева из СССР. Среди работ Лидо много фотографий, запечатлевших частную жизнь Нуреева, - они очень близко дружили. Один из самых известных снимков - Рудольф Нуреев и Эрик Брун на Афинском фестивале в Греции - был сделан в 1963 году", - заключается в сообщении.

Выставка "Звезды мирового балета в объективе легендарного Сержа Лидо. 1930-1980-е годы" продлится до 17 ноября.

Теги
РоссияПлисецкая, Майя МихайловнаНуреев, Рудольф Хаметович
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