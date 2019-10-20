Улицы у стадиона "ВЭБ Арена" в Москве перекроют 24 и 27 октября из-за футбольных матчей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Движение транспорта в районе стадиона "ВЭБ Арена" будет перекрыто 24 и 27 октября из-за проведения футбольных матчей. Об этом говорится в воскресенье в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

"В связи с проведением футбольный матчей на стадионе "ВЭБ Арена" 24 октября с 17:55 до 22:55 и 27 октября с 12:00 до 17:00 мск движение на участке по проезду Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Движение также полностью перекроют на участке ул. 3-я Песчаная от ул. 2-я Песчаная до д.23, корп.5 на ул. Новопесчаной.