Нового детского омбудсмена Москвы планируют утвердить до конца ноября 2019 года

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Нового уполномоченного по правам ребенка в Москве планируется утвердить до конца ноября текущего года, на данную должность рассматриваются шесть кандидатур. Об этом сообщила ТАСС в понедельник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Есть кандидатуры на должность детского омбудсмена, их шесть человек. Назвать пока не могу, с каждым из них надо побеседовать, понять, кого мы реально будем выдвигать, чтобы Анна Юрьевна Кузнецова (уполномоченный при президенте по правам ребенка - прим. ТАСС) в соответствии с законом с ними познакомилась - тогда назову <...> Надеюсь, что в рамках ноября мы этот вопрос решим", - сказала Потяева.

Предыдущим детским омбудсменом столицы был российский поэт и публицист, педагог, правозащитник, общественный деятель Евгений Бунимович. Он заступил на эту должность в 2009 году, а в 2019-м выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии "Яблоко" и 8 сентября 2019 года был избран по шестому одномандатному округу, в связи с чем покинул пост омбудсмена.