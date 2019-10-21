Крыша горящего на востоке Москвы склада обрушилась на площади 500 кв. м

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Обрушение крыши на площади 500 кв. м произошло на горящем складе на улице Амурской на востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Произошло обрушение крыши на площади 500 кв. м. Тушение пожара продолжается", - сказал собеседник агентства.

Складское помещение загорелось в понедельник вечером на Амурской улице на востоке Москвы. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти возможных, его площадь составила 1500 кв. м. В ходе тушения пожара были спасли четырех человек. К тушению привлекли 39 единиц техники, а также 128 человек личного состава. Также на место ЧП был направили пожарный поезд.

В 19:35 пожарные локализовали пожар на складе. Также был снят второй уровень сложности. Как сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Москве Юрий Жуковский в видеообращении, распространенном пресс-службой столичного МЧС, сложность тушения пожара заключалась в том, что в здании находилось большое количество пожарной нагрузки - складировались шины и автомобильное оборудование.

Кроме того, по словам представителя МЧС, была угроза распространения огня на соседние здания, но этого удалось не допустить. Жуковский также добавил, что, согласно данным мобильной лаборатории Главного управления МЧС России по Москве, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.