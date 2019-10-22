Пешеходный мост планируют перекинуть через Москву-реку в районе Дорогомилово

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют создать пешеходный мост через Москву-реку, который соединит район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"В этом районе есть два действующих моста - Дорогомиловский и Белорусский. Но они не располагают к пешим прогулкам, поскольку являются транспортными. А новый мост, который планируется построить в рамках реконструкции Дорогомиловской набережной, обеспечит пешеходную связь между районами Дорогомиловский и Пресненский", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Он отметил, что также будут произведены изменения в облике береговой линии от театра Мастерская Петра Фоменко до жилого комплекса "Западный порт". Для защиты набережной предполагается реконструировать часть существующей подпорной стенки и построить новую протяженностью 972 м. Проектным решением предлагается организовать на территории Дорогомиловской набережной маршруты для пешеходов и велосипедистов, а также беговые дорожки вдоль реки. Кроме того, будут установлены фонари, скамейки и навесы.

При этом на участке набережной перед театром Мастерская Петра Фоменко может появиться многоуровневый амфитеатр, откуда гости смогут наслаждаться видом "Москва-Сити" на другом берегу реки. Разработчик проекта планировки территории - ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы".